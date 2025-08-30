Premier Lig maçı sonrası panik anları!

Premier Lig maçı sonrası panik anları!
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridgde stadyumu dışında, Chelsea-Fulham maçı sonrası kalabalığa silahla yaklaşan bir kişi yakalandı. 16 yaşında olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinden oyuncak tabanca çıktı.

Preimer Lig ekiplerinden Chelsea'nin kendi sahası Stamford Bridge stadyumunda Fulham'ı ağırladığı maç sonrasında silahlı saldırı şüphesi yaşandı.

Stadyum yakınlarında silah taşıdığından şüphelenilen 16 yaşındaki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

STADYUM DIŞINDA SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHESİ

Chelsea'nin Fulham ile oynadığı maçın son dakikalarında Londra polisi, kalabalığa karşı silah gösteren bir kişinin peşine düştü. Apar topar durudulan genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maç sonrası stadyumdan çıkan taraftarların şaşkın bakışları içinde gözaltına alınan ve 16 yaşında olduğu öğrenilen gencin üzerinde yapılan aramada kalabalığa gösterilen tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Fulham Broadway'de gözatlına alınan gencin işlemleri sürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

