Porto Riko'dan Türkiye'ye transfer oldu

Voleybolda Kadınlar 1. Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Porto Rikolu milli oyuncu Dariana Hollingsworth Santana'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hoşgeldin Dariana Hollingsworth Santana!

2025-2026 sezonunda TVF Arabica Coffee House 1.Ligi’nde mücadele eden Vestel Manisa BBSK Voleybol Takımımız Porto Riko’da Atenienses de Manati forması giyen ve smaçör mevkisinde görev yapan Dariana Hollingsworth Santana ile anlaşmaya varmıştır.

Dariana Hollingsworth Santana’ya hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz!"

26 YAŞINDA 1.85 BOYUNDA

Dariana Hollingsworth Santana, son olarak ülkesinde Atenienses de Manati takımında forma giyiyordu.

26 yaşındaki smaçör, daha önce Fransa'da Terville-Florange'de oynadı. Finlandiya'nın Liiga Ploki takımında da 1 sezon mücadele eden 1.85 boyundaki oyuncu, ABD'de de oynamıştı.