Portekiz basını açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gerçeği

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferi çıkmaza girince gözler Sporting’in yıldızı Geny Catamo’ya çevrildi.

Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin artık imkansıza yakın olduğunu yazdı.

Haberde Sarı - Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Mozambikli kanat oyuncusunu kadroda görmek istediğinin de altı çizildi.

Ancak Portekiz basınına göre iş sanıldığı kadar kolay değil.

Çünkü Catamo için yalnızca Fenerbahçe değil, Premier League kulüpleri de devrede. Özellikle Aston Villa, oyuncu için 25–30 milyon euro aralığında bir teklif hazırladı.

Sporting geçtiğimiz sezon Catamo’nun bonservis haklarının yüzde 90’ını satın aldı. Bu nedenle Portekiz ekibi, transferde yüksek bonservis beklentisini koruyor.

ZOR TRANSFER

Fenerbahçe’nin ısrarına rağmen İngiliz kulüplerinin mali gücü, transferi sarı-lacivertliler adına oldukça zorlaştırıyor. Transfer dönemi 1 Eylül’de sona erecek ve Catamo’nun geleceği bu tarihe kadar netleşecek.

Geny Catamo Fenerbahçe'nin listesinde

Catamo kimdir?

Tam adı: Geny Cipriano Catamo

Yaşı: 24

Ülkesi: Mozambik

Mevkii: Sağ kanat (sol kanat ve forvette de görev yapabiliyor)

Kulübü: Sporting CP (Portekiz)

Özellikleri: Hızı, birebirde adam eksiltme becerisi ve uzaktan şutlarıyla öne çıkıyor.

Milli Takım: Mozambik formasıyla düzenli olarak sahaya çıkıyor.