Portekiz basını açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gerçeği

Portekiz basını açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gerçeği
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınından yeni bir haber geldi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferi çıkmaza girince gözler Sporting’in yıldızı Geny Catamo’ya çevrildi.
Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin artık imkansıza yakın olduğunu yazdı.
Haberde Sarı - Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Mozambikli kanat oyuncusunu kadroda görmek istediğinin de altı çizildi.
Ancak Portekiz basınına göre iş sanıldığı kadar kolay değil.
Çünkü Catamo için yalnızca Fenerbahçe değil, Premier League kulüpleri de devrede. Özellikle Aston Villa, oyuncu için 25–30 milyon euro aralığında bir teklif hazırladı.
Sporting geçtiğimiz sezon Catamo’nun bonservis haklarının yüzde 90’ını satın aldı. Bu nedenle Portekiz ekibi, transferde yüksek bonservis beklentisini koruyor.

ZOR TRANSFER

Fenerbahçe’nin ısrarına rağmen İngiliz kulüplerinin mali gücü, transferi sarı-lacivertliler adına oldukça zorlaştırıyor. Transfer dönemi 1 Eylül’de sona erecek ve Catamo’nun geleceği bu tarihe kadar netleşecek.

geny-catamo.webp
Geny Catamo Fenerbahçe'nin listesinde

Catamo kimdir?

Tam adı: Geny Cipriano Catamo
Yaşı: 24
Ülkesi: Mozambik
Mevkii: Sağ kanat (sol kanat ve forvette de görev yapabiliyor)
Kulübü: Sporting CP (Portekiz)
Özellikleri: Hızı, birebirde adam eksiltme becerisi ve uzaktan şutlarıyla öne çıkıyor.
Milli Takım: Mozambik formasıyla düzenli olarak sahaya çıkıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar