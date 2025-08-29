Perinçek'in oğlu Diyarbekirspor ile anlaştı

Perinçek'in oğlu Diyarbekirspor ile anlaştı
Yayınlanma:
Sanatçı Seyda Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek, Diyarbekirspor'a transfer oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Diyarbakır ekibi son olarak sanatçı Seyda Perinçek’in oğlu Mehmet Perinçek’i kadrosuna kattı.

Diyarbekirspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Kulübümüz Kanat oyuncusu Mehmet Perinçek ile anlaşmaya varmıştır. Diyarbekirspor forması ile kendisine başarılar dileriz. Diyarbekirspor ailesine Hoş geldin Mehmet Perinçek! Devam ediyoruz” sözlerini sarf etti.

mehmet-perincek-ve-seyda-perincek.jpg
Mehmet Perinçek ve babası Seyda Perinçek

3 TAKVİYE DAHA

Kulüp ayrıca sağ beke Mustafa Emre Yalçınkaya, stopere Doğukan Taş ve orta sahaya ise Uğur Utlu’yu transfer etti.

İLK MAÇ TÜRKİYE KUPASI’NDA

Diyarbekirspor, yeni sezondaki ilk maçına Özgüzelderespor karşısında çıkacak. Türkiye Kupası Birinci Tur’da oynanacak olan mücadele 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Sadettin Saran adres gösterdi: Beklenmedik Fatih Terim açıklaması
Sadettin Saran adres gösterdi: Beklenmedik Fatih Terim açıklaması
Ahmet Çakar Mourinho'nun yakalandığı hastalığı açıkladı
Ahmet Çakar Mourinho'nun yakalandığı hastalığı açıkladı
Fenerbahçe Mourinho'yu gönderdi
Fenerbahçe Mourinho'yu gönderdi