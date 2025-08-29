Perinçek'in oğlu Diyarbekirspor ile anlaştı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Diyarbakır ekibi son olarak sanatçı Seyda Perinçek’in oğlu Mehmet Perinçek’i kadrosuna kattı.

Diyarbekirspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Kulübümüz Kanat oyuncusu Mehmet Perinçek ile anlaşmaya varmıştır. Diyarbekirspor forması ile kendisine başarılar dileriz. Diyarbekirspor ailesine Hoş geldin Mehmet Perinçek! Devam ediyoruz” sözlerini sarf etti.

Mehmet Perinçek ve babası Seyda Perinçek

3 TAKVİYE DAHA

Kulüp ayrıca sağ beke Mustafa Emre Yalçınkaya, stopere Doğukan Taş ve orta sahaya ise Uğur Utlu’yu transfer etti.

İLK MAÇ TÜRKİYE KUPASI’NDA

Diyarbekirspor, yeni sezondaki ilk maçına Özgüzelderespor karşısında çıkacak. Türkiye Kupası Birinci Tur’da oynanacak olan mücadele 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te başlayacak.