Patrik Hellebrand heyecan yarattı: Beşiktaş harekete geçti
Beşiktaş’ın radarındaki ismi Polonya basını açıkladı. Siyah - Beyazlılar, devre arası transfer dönemi için Polonya’dan sürpriz bir isimle ilgileniyor: Gornik Zabrze’nin on numarası Patrik Hellebrand.

Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemi öncesinde orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Polonya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlıların gündemine, Gornik Zabrze forması giyen Çekyalı futbolcu Patrik Hellebrand girdi.

POLONYA'DA HABER GELDİ

Polonyalı gazeteci Lukasz Olkowicz’in aktardığına göre Beşiktaş, 26 yaşındaki Hellebrand için girişimlerde bulunmayı planlıyor. Maddi sıkıntılar yaşayan Gornik Zabrze’nin oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Hellebrand ismi heyecan yarattı

6 VE 8 NUMARA

Ana mevkisi on numara olan Hellebrand, gerektiğinde 6 ve 8 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle orta sahada farklı bölgelerde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profili çiziyor.

17 MAÇ OYNADI

Çekyalı futbolcu, bu sezon Polonya ekibiyle 17 maçta forma giydi. Hellebrand, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi ise 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor.

