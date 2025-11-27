Beşiktaş kazandı: Beklemeye geçti

Beşiktaş kazandı: Beklemeye geçti
Yayınlanma:
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i yendi ply-off için rakiplerini beklemeye geçti.

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 6’ncı ve son haftasında Fransa'nın Charnay Basket takımını normal süresi 82-82 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 89-87 mağlup etti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

DİĞER MAÇLARI BEKLEYECEK

Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, play-off için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.

Beşiktaş BOA, en iyi üçüncüler arasında yer aldığı takdirde play-off bileti alacak.

bjkboa.jpg
Beşiktaş BOA uzatmaya götürdüğü maçı kazandı

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Haris Bijedic, Diana Lapanovic, Edison Gjoni

BEŞİKTAŞ BOA: Pelin Bilgiç 15, Milic 9, Meltem Yıldızhan 5, İlayda Güner 2, Whitcomb 20, Fasoula 18, Toure 20, Gülşah Duman

CHARNAY BASKET: Mayo 20, Colas 6, Daramy 12, Chevaugeon 19, Dalstra 6, Thomas 17, Toure, Chabrier 3, Drame 4, Gretouce

1’İNCİ PERİYOT: 21-26

DEVRE: 38-47

3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-64

NORMAL SÜRE: 82-82

5 FAUL: 33.23 Milic, 35.43 Fasoula (Beşiktaş BOA), 39.34 Thomas (Charnay Basket)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Spor
Alperen Şengün'ü durduramadılar: Rockets kazandı
Alperen Şengün'ü durduramadılar: Rockets kazandı
Şansal Büyüka Osimhen için "Yüzde 100" diyerek açıkladı
Şansal Büyüka Osimhen için "Yüzde 100" diyerek açıkladı
Icardi çok kızdı: Dursun Özbek'ten açıklama istedi
Icardi çok kızdı: Dursun Özbek'ten açıklama istedi