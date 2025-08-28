Panathinaikos'tan skandal paylaşım

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi play off maçında bu akşam sahasında Panathinaikos'u konuk edecek Samsunspor'a karşı Yunan ekibinden büyük ayıp!

Samsunspor - Panathinaikos maçı öncesi gerginlik artıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Samsunspor ile karşılaşacak olan Yunan temsilcisi Panathinaikos, maç günü paylaşımıyla büyük tepki çekti.
Yunan ekibinin sosyal medya üzerinden yaptığı görsel paylaşımda, kulüp logolarına yer verilmemesi Türk taraftarlar arasında büyük rahatsızlık yaratırken Panathinaikos'un bu hamlesi skandal olarak yorumlandı.

Panathinaikos’un rövanş maçı için yaptığı paylaşımda, yalnızca kulüp isimleri yer aldı.
Görselde Antik Çağ’dan bir Yunan askerinin Samsun’a doğru bakması dikkat çekerken, Samsunspor’un logosunun yer almaması sosyal medyada “saygısızlık ve sakandal” olarak yorumlandı. Aynı durum ilk maçta da yaşanmış, Türk futbolseverler tarafından eleştirilmişti.

panathinaikos.webp
İşte tepki çeken o paylaşım

ATATÜRK RAHATSIZLIĞI

İddialara göre Panathinaikos’un Samsunspor logosunu paylaşmaktan kaçınmasının nedeni, logoda yer alan Mustafa Kemal Atatürk figürü. Bu durum, iki kulüp arasındaki rekabetin ötesine geçerek kültürel bir tartışmaya dönüştü.

UEFA'DAN YASAK

Samsunspor taraftarlarının maç öncesi hazırladığı, Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı pankart da UEFA tarafından stadyuma alınmadı.
Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet temalı pankart da yasaklandı.
UEFA yetkilileri, organizasyon kuralları gereği bu görsellerin stadyumda yer alamayacağını belirtti.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Samsunspor taraftarları, sosyal medya üzerinden hem Panathinaikos’un paylaşımına hem de UEFA’nın pankart yasağına sert tepki gösterdi.
Taraftar grupları, “Rekabet sahada olmalı, değerlerimizle değil” diyerek yeni pankart hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

