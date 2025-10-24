Osimhen'le Barış Alper arasında soyunma odasında ne oldu? Ortaya çıktı

Galatasaray'ın Bodo Glimt ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. Osimhen'le Barış Alper arasında ne oldu?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında kendi sahasında Bodo Glimt'i 3-1 yendi.

Sarı kırmızılı kulüp ligde büyük avantaj elde ederken, maçın en tatsız olayı Barış Alper Yılmaz'ın oyundan alınırken ıslıklanarak protesto edilmesi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında buna tepki göstererek şöyle konuştu:

"Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek. O anda 3-0 öndeydik. Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu. Öndeyken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Bunu yapan kitle büyük değil ama yapanların bunu düşünmesi gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncularımız her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bunları yaşamak üzüyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Onların da oyuncularımıza sahip çıkması, destek olması önemli. Biz taraftarımızla bir anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız ve her oyuncuya göstermemiz gerek."

OSIMHEN'DEN BARIŞ ALPER'E DESTEK

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi piyangosu: Dursun Özbek'ten sürpriz kararGalatasaray'a Şampiyonlar Ligi piyangosu: Dursun Özbek'ten sürpriz karar

Karşılaşma sonrası soyunma odasında yaşananlar da ortaya çıktı.

Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre Bodo Glimt maçı sonrasında soyunma odasında yaşananları şöyle anlattı:

"Oyundan çıkarken tepki gören Barış Alper’e soyunma odasında Okan Hoca ve takım arkadaşları moral verirken en büyük destek maçın yıldızı Osimhen’den geldi. Nijeryalı yıldız, Barış ile uzun bir konuşma yaptı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

