Osimhen'in yaptığı bencilliği anlattı

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Ümit Karan, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki iki önemli isme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ümit Karan, Kayserispor maçında yaşanan Osimhen-Yunus Akgün gerilimini değerlendirirken, transfer süreci belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz’a da sahip çıktı.

Kayserispor karşısında alınan 4-0’lık galibiyete rağmen sahada yaşanan bir an, Ümit Karan’ın radarına takıldı. Osimhen’in Yunus Akgün’e gösterdiği tepkiyi eleştiren Karan, takım içi uyumun önemine dikkat çekti:

Maçta Osimhen bencillik yaptı.
Yunus Akgün'e kızmaması gerekirdi.
Tepkisi aşırı sertti. Yunus başarılı işler yaptı, üstelik 10 numarada oynuyordu.

Barış Alper Yılmaz’ın son günlerde idmanlara çıkmaması ve mental düşüş yaşaması üzerine konuşan Karan, genç oyuncuya fazla yüklenildiğini savundu:

Barış Alper 4-5 gündür idmanlara çıkmıyor. Mentalitesi de biraz düştü. Yaptığı hatalı ama çocuğun üzerine fazla gittiler. Ben Galatasaray’a gelmesinde vesile oldum. Benzer bir durumu yaşadım, tepki gösterince Ankaraspor’a kiralandım.

Karan, Barış Alper’in menajeri Tuncay Maldan’ın süreci kötü yönettiğini belirterek, kulüp içi meselelerin kamuoyuna taşınmaması gerektiğini vurguladı:

Kapıları kapatmak doğru değil. Belki 2-3 yıl Arabistan’a gidecek, sonra geri dönecek. Kulüp içindeki tartışmalar TV ve sosyal medyaya dökülmemeli.

Karan, geçmişte benzer bir süreci yaşayan Kerem Aktürkoğlu’nu örnek göstererek, Barış’ın karakterine dair olumlu bir değerlendirme yaptı:

Kerem niye gitti?
Tribünlerle kavga etmişti. Barış zaten kavgacı bir karakter değil.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

