Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde nasıl oynayacağını açıkladı

Galatasaray’ın derbi öncesi gündemi spor kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Deneyimli yorumcu Serdar Ali Çelikler, hem kulüp başkanı Dursun Özbek’in projelerine hem de takımın sahadaki durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelikler, Galatasaray’da transfer konusunda somut bir gelişme olmadığını belirterek, menajer George Gardi’nin kulüp içinde rahatsızlık yarattığını dile getirdi. “Galatasaray’ın bir transfer hareketliliği yok. Düşünce var ama temas bulunmuyor. Menajer Gardi’den rahatsız oluyorlar çünkü Fenerbahçe’ye mesaj gönderiyor” ifadelerini kullandı.

"1 PUAN YETER"

Şampiyonlar Ligi’nde kalan üç maçta Galatasaray’ın yalnızca bir puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çelikler, “Ciddi bir problem görmüyorum. Önemli sakatlar dönerse Monaco karşısında Galatasaray’ı favori görüyorum. Kalan 3 maçta Galatasaray'a 1 puan yetecektir ilk 24'e kalması için” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in projelerinin yeterince övülmediğini söyleyen Çelikler, “2026’daki seçimleri kazanır. Aslantepe, Florya, Ada ve Kemerburgaz projelerini hayata geçiriyor. Localar arttırıldı. 400 milyon Euro’luk takımı 1 milyar Euro’ya çıkarmayı düşünüyor. Özbek’e yeteri kadar hakkı verilmiyor” yorumunu yaptı.

OSIMHEN NASIL OYNAR?

Union SG karşısında alınan mağlubiyetin derbiye yansımayacağını belirten Çelikler, Osimhen’in yüzde 100 oynayacağını, Lemina’nın durumunun kritik olduğunu, Yunus ve Jakobs’un ise soru işareti olduğunu söyledi. Okan Buruk’un Kadıköy’de hiç yenilmediğini hatırlatan Çelikler, “Kaybetse bile hocanın geleceği tartışılmaz” dedi ve şunları söyledi: