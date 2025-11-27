Derbinin favorisi belli oldu: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Derbinin favorisi belli oldu: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Yayınlanma:
Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisi belli oldu.

Süper Lig'de dev derbi pazartesi akşamı oynanacak.

Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Kadıköy Chobani Stadı'nda yapılacak.

Maçın başlama saati 20.00.

Karşılaşmanın hakemliğini Yasin Kol yapacak.

Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıYasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

FENERBAHÇE FAVORİ GÖSTERİLDİ

Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren dev maçın favorisi de belli oldu.

İddaa risk yönetimine göre favori Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin derbide galibiyetine 2.01 oran verildi.

Beraberliğin oranı 3.32 olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.96 oldu.

2024/11/07/hbgs.jpgSüper Lig'de Galatasaray lider durumda bulunuyor. Sarı kırmızılı takım 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 kez de yenildi. 28 gol atıp 8 gol yedi. Puanı 32.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe ise Süper Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertli takım ligin namağlup tek ekibi. 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. 30 gol atarken 12 gol yedi. Puanı 31.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Spor
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi jesti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi jesti