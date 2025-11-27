Derbinin favorisi belli oldu: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Süper Lig'de dev derbi pazartesi akşamı oynanacak.

Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Kadıköy Chobani Stadı'nda yapılacak.

Maçın başlama saati 20.00.

Karşılaşmanın hakemliğini Yasin Kol yapacak.

Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

FENERBAHÇE FAVORİ GÖSTERİLDİ

Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren dev maçın favorisi de belli oldu.

İddaa risk yönetimine göre favori Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin derbide galibiyetine 2.01 oran verildi.

Beraberliğin oranı 3.32 olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.96 oldu.

Süper Lig'de Galatasaray lider durumda bulunuyor. Sarı kırmızılı takım 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 kez de yenildi. 28 gol atıp 8 gol yedi. Puanı 32.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertli takım ligin namağlup tek ekibi. 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. 30 gol atarken 12 gol yedi. Puanı 31.