Osimhen'in ayrılık planı ortaya çıktı: Galatasaraylıları çıldırtacak iddia

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelenin henüz başında geriye düşen Galatasaray sahadan 3-1’lik üstünlükle ayrıldı.

GALATASARAY GERİDEN GELMEYİ BİLDİ

Galatasaray’a 3 puanı getiren golleri 19’da Osimhen, 63’te Gabriel Sara ve 66’da Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibini golü ise 6’da Efkan Bekiroğlu ile geldi.

Victor Osimhen: Fenerbahçe ağlamaya başlayacak

“MANEVİ OĞLUM”

Karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’in performansına dair konuşan Sinan Engin övgü dolu sözler sarf etti. Nijeryalı golücüyü manevi oğlu olarak gösteren Sinan Engin, "Bu maçta yıldız seçmek zor ama benim için o isim Osimhen. Manevi oğlum Osimhen. Bir gün onunla tanışıp ‘Kaybettiğim oğlumu buldum.’ diyeceğim. Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmak büyük bir şans" dedi.

“1 YIL OYNAYIP DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE GİTMEYİ HEDEFLİYOR”

Osimhen’in sezon sonu ayrılma hedefini de açıklayan Sinan Engin, "Osimhen gol atamayınca neden sinirleniyor? Çünkü kaybetmeyi sevmiyor. Türkiye’de bir yıl oynayıp dünyanın en büyük kulüplerinden birine transfer olmayı hedefliyor. Sahaya da bu motivasyonla çıkıyor. 'Benim için 75 milyon verdiler ama şimdi 150 verecekler' diyor” ifadelerini kullandı.