Osimhen'i dünyanın 1 numarası yaptı
Yayınlanma:
Kocaelispor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray liderliğini sürdürürken, yorumcu Veli Yiğit maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen'e ayrı parantez açan Yiğit iddialı konuştu.

Süper Lig’de Galatasaray, Kocaelispor’a 1-0 yenilmesine rağmen liderliğini korudu.

Maç sonrası Now Spor yorumcusu Veli Yiğit, karşılaşmayı değerlendirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Kocaelispor'da özellikle Selçuk İnan’ın hazırlığına dikkat çeken Veli Yiğit, “Selçuk İnan bu maça çok iyi hazırlanmış. Bu puan kaybını doğal karşılıyorum. Bu tür zor maçlar daha fazla olacak” ifadeleriyle genç teknik adamı övdü.

OSIMHEN İDDİASI

Özellikle Şampiyonlar Lig performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Osimhen'den de övgü dolu sözlerle bahseden spor yorumcusu Veli Yiğit, "Osimhen’in gol vuruşunu geliştirmesi lazım. Eğer bunu yaparsa dünyanın 1 numarası olabilir" dedi.

veli-yigit.jpg
Veli Yiğit Osimhen'i övdü: Dünyanın en iyisi olabilir

Veli Yiğit ayrcı şu değerlendirmede bulundu:

Okan Buruk’un artık Icardi’ye karşı bir artısı var.
Ona ‘Çift forvet başladığımızda böyle sorunlar yaşıyoruz’ diyebilir.

Ahmet Oğuz, Barış Alper’e çok büyük üstünlük sağladı. Hiç çalım attırmadı.
Barış Alper performans olarak en kötü günlerinden birini geçirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

