Osimhen'i dünyanın 1 numarası yaptı

Süper Lig’de Galatasaray, Kocaelispor’a 1-0 yenilmesine rağmen liderliğini korudu.

Maç sonrası Now Spor yorumcusu Veli Yiğit, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kocaelispor'da özellikle Selçuk İnan’ın hazırlığına dikkat çeken Veli Yiğit, “Selçuk İnan bu maça çok iyi hazırlanmış. Bu puan kaybını doğal karşılıyorum. Bu tür zor maçlar daha fazla olacak” ifadeleriyle genç teknik adamı övdü.

"Galatasaray için kaos dolu günler geliyor"

OSIMHEN İDDİASI

Özellikle Şampiyonlar Lig performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Osimhen'den de övgü dolu sözlerle bahseden spor yorumcusu Veli Yiğit, "Osimhen’in gol vuruşunu geliştirmesi lazım. Eğer bunu yaparsa dünyanın 1 numarası olabilir" dedi.

Veli Yiğit Osimhen'i övdü: Dünyanın en iyisi olabilir

Veli Yiğit ayrcı şu değerlendirmede bulundu: