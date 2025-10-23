Osimhen tarihe geçti: Böylesi görülmedi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt maçında 2 gol atan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, kulüp tarihine geçti. Osimhen, sarı kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu kırdı.

Osimhen, Galatasaray'da Avrupa kupalarında üst üste maçlarda en çok gol atan futbolcular listesinde Burak Yılmaz'la birlikte 6'şar golle ilk sırayı paylaşıyordu.

Bodo Glimt maçında attığı gollerle serisini 7 maça çıkaran Osimhen, rekorun sahibi oldu.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

Osimhen, ayrıca 3. dakikada attığı golle, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en erken gol atan futbolcu oldu.

Galatasaray'da daha önce 2013'deki Kopenhag maçının 9. dakikasında fileleri havalandıran Felipe Melo en erken gol atan oyuncuydu.

ICARDİ'Yİ DE GEÇTİ

Osimhen, sarı kırmızılı formayla Avrupa maçlarında en çok gol atan futbolcular listesinde 9 gole ulaştı ve 8 golü bulunan Mauro Icardi'yi de geride bıraktı.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcuları şunlar:

12 gol: Milan Baros, Shabani Nonda

11 gol: Mario Jardel, Gheorge Hagi

10 gol: Harry Kewell