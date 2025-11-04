Osimhen Galatasaray'da inanamadığı olayı açıkladı: Sabahın ikisi veya üçüydü!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nijerya'da zorlu şartlar altında büyüdüğünü belirten Osimhen, "Çok fakir bir aileden geldim. 7 kardeşin en küçüğüyüm. Annemi çok küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti" dedi.

Çocukluğunun doğduğu bölge Olusosun'da geçtiğini söyleyen Osimhen, "Olusosun beni bugünkü insan yapan yerdi ve ne kadar çok şey verdiğini söylemesem de hayat yolculuğumda bana yardımcı olan hayat dersleri verdi" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE BÖYLE ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Osimhen, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili de şunları söyledi:

"İstanbul'a vardım ve hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Havaalanında bu kadar çok insan olması inanılmazdı. Birçoğu uçuşları takip ediyordu, her şeyle uğraşıyorlardı. Sanırım sabahın ikisi veya üçüydü. Birçoğu baba, çoğu koca, çoğu eş. Aileleriyle uyuyup evde dinlenmeleri gerekiyordu ama dışarıda tek başlarınaydılar.



Galatasaray'da her şeyin üstesinden gelmeye hazırım; iyi, kötü ve çirkin! Ama umarım kötüden çok, iyi olur.

Buraya geldiğimde başkanla konuştum ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten fark oluşturmak istiyoruz. Türkiye'de, bu yıl tüm dünyanın tanıyacağı takım olduğumuzu göstermek istiyoruz, çünkü Avrupa'da gerçekten harika bir şey başardık."