Osimhen fırtınası Amsterdam'ı vurdu: Hollanda ayakta

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, attığı üç golle gecenin kahramanı olurken, Hollanda basını hem Ajax’a hem de Galatasaray’a geniş yer ayırdı.

Amsterdam’da oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda kontrollü bir oyun sergilerken ikinci yarıda Osimhen’in bireysel becerileriyle farkı açtı. Ajax ise sahada varlık gösteremedi; yalnızca iki isabetsiz şutla maçı tamamladı.

Amsterdam'da Osimhen fırtınası yaşandı

Hollanda’nın önde gelen spor yayın organları, Ajax’ın performansını “rezalet”, “çöküş”, “Avrupa’da en kötü sezon” gibi ifadelerle eleştirirken, Osimhen için “katletti”, “fenomen”, “kusursuz üçleme” gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

HOLLANDA BASINI AYAĞA KALKTI:

RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.

Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.

ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.

Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı.

Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.

NU: Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı.

NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.

AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı.

De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.

GALATASARAY DOLU DİZGİN

Galatasaray, bu galibiyetle grupta puanını 9’a yükseltti ve liderlik yarışında iddiasını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk’un maç sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncularımın cesareti ve disipliniyle gurur duyuyorum. Bu galibiyet, sadece puan değil, Avrupa’da saygı kazanmaktır” ifadeleri dikkat çekti.

Okan Buruk maç sonrası mutluydu

OSIMHEN: UNUTULMAZ

Osimhen ise maç sonunda, “Galatasaray formasıyla böyle bir gece yaşamak unutulmaz. Takım olarak çok çalıştık, bu zafer hepimizin” dedi.

RAKİP MARSİLYA

Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçında evinde Marsilya’yı ağırlayacak.