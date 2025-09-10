Önder Özen'den çarpıcı Galatasaray sözleri

2025 sezonu Galatasaray için yalnızca bir mücadele yılı değil; aynı zamanda kulübün geleceğini şekillendirecek stratejik bir dönüm noktası.

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında da ses getirecek bir kadro yapılanmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde iddialı hedefler belirledi.

ÇARPICI İFADELER

Vole YouTube kanalında yorumlarda bulunan futbol yorumcusu Önder Özen, Galatasaray’ın kadro kalitesine dikkat çekerek çarpıcı ifadeler kullandı:

Galatasaray’ın 2. takımı bile şampiyonluğa oynar.

Gerçek bu.

Çok kullanışlı oyuncular var.

Singo, Kaan Ayhan, Sallai, Jakobs, Torreira, İlkay, Barış Alper...

Özen, Galatasaray’ın yalnızca ilk 11’iyle değil, yedek kulübesiyle bile rakiplerine üstünlük kurabilecek bir yapıya sahip olduğunu vurguladı ve özellikle orta saha ile hücum hattındaki rotasyonun, teknik ekibe büyük esneklik sağladığını ifade etti.

Önder Özen'ın açıklamaları gündem oldu

Özen, Galatasaray’ın santrfor hattını “çok yüksek standartta” olarak nitelendirirken, sol bek bölgesinde ise görece zayıf bir yapıdan söz etti. Ancak takım içindeki denge ve alternatifler, bu eksikliği büyük ölçüde tolere ediyor:

Santrfor bölgesi çok yüksek standartta.

Sol bek bölgesi öyle değil ama denge kendi içinde çok yakın.

Kale çok yakın, sağ bek de öyle.

O yüzden karar vermekte zor durumda bırakabilir.

Torreira, Lemina, Sara ve İlkay Gündoğan gibi yıldızların aynı anda forma için rekabet ettiği bir orta saha, teknik heyet için hem avantaj hem de zorlu bir seçim süreci anlamına geliyor.