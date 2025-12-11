Olcay Şahan açıkladı

KCT 1461 Trabzon FK Teknik Direktörü Olcak Şahan, bu hafta deplasmanda oynayacakları ISBAŞ Isparta 32 SK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şahan, 61 Saat'in haberine göre şunları söyledi:

"Son haftalarda ortaya koyduğumuz mücadele ve üst üste aldığımız iki galibiyet, takımımızın doğru yolda ilerlediğinin önemli bir göstergesi. Arnavutköy ve Adanaspor karşılaşmalarında hem oyun disiplinimiz hem de karakterimizle sahada güçlü bir duruş sergiledik. Cumartesi günü oynayacağımız ISBAŞ Isparta 32 SK maçının da en az önceki maçlar kadar zorlu geçeceğini biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak kendi oyunumuza, kendi gücümüze güveniyoruz. Oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum; her biri sahaya yüreğini koyuyor ve bu takım için fedakarca mücadele ediyor. Hedefimiz, bu çıkışı sürdürerek yolumuza emin adımlarla devam etmek. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

11. SIRADA YER ALIYOR

Son haftalarda çıkışa geçen KCT 1461 Trabzon FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

KCT 1461 Trabzon FK, 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. 24 gol atıp 22 gol yedi.