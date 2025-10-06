Son olarak çalıştığı Mersin İdmanyurdu'ndan ayrılan teknik direktör Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu.

38 yaşındaki Şahan, TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile anlaştı.

1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Olcay Şahan ile anlaştık. Olcay Şahan bugün Trabzon’da, yarın da takımın başında olacak" dedi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DA DA OYNAMIŞTI

Almanya doğumlu olan Olcay Şahan, 2012'de Kaiserslautern'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah beyazlı formayı 2017'ye kadar giyen Olcay Şahan, daha sonra 2 sezon da Trabzonspor'da oynamıştı.

Olcay Şahan göreve gelir gelmez gözünü Altınordu'ya dikti

Trabzonspor'dan sonra Denizlispor, Malatyaspor, Afyonspor ve Ankaraspor'da oynayan Olcay Şahan, futbolu bırakmasının ardından teknik adamlığa geçmişti. Olcay Şahan, Ankaraspor, Altınordu ve Mersin İdmanyurdu takımlarında teknik adam olarak görev yapmıştı.

Olcay Şahan, yarın 1462 Trabzon FK'de ilk antrenmana çıkacak.