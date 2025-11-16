Oklahoma City Thunder seriye bağladı

Yayınlanma:
NBA'de Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets'ı 109-96 yenerek üst üste 5. galibiyetine ulaştı.

Spectrum Center'da Hornets'a konuk olan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, Chet Holmgren'in 25 ve Ajay Mitchell'ın 14 sayı kaydettiği mücadeleyi kazanarak galibiyet sayısını 13'e yükseltti.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 15, Ryan Kalkbrenner, Collin Sexton ve Moussa Diabate'nin 13'er sayısı, sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.

LAKERS DONCIC'İN 41 SAYISIYLA KAZANDI

Los Angeles Lakers, Fiserv Forum'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 119-95 yendi.

Sezonun 10. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Austin Reaves 25 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Deandre Ayton 20 sayı, 10 ribaunt üretti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik katkısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

NUGGETS'TAN PEŞ PEŞE 7. GALİBİYET

Batı Konferansı ikincisi Denver Nuggets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-112 yendi ve üst üste 7 olmak üzere 10. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Aaron Gordon, Tim Hardaway Jr ve Jamal Murray 23'er sayı attı.

Bu sezon 5. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Julius Randle ve Anthony Edwards, 26'şar sayı kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

