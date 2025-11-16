Filistin Milli Takım dostluk maçı yaptı

Yayınlanma:
Filistin Milli Futbol Takımı, İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı.

Bask bölgesinin Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı Bask bölgesel futbol takımı 3-0 kazandı.

Tribünlerin Filistin ve Bask bayraklarıyla dolduğu maçın başında, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü insanlar için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Filistin Milli Takımı'nın sahaya "Soykırımı durdurun" yazılı pankartı taşıyarak çıkması büyük alkış aldı.

Bask özerk yönetim hükümetinin de destek verdiği Filistin-Bask futbol maçının amacının "Filistin devletinin tanınması, resmi olarak uluslararası maçlara katılmasının desteklenmesi ve Gazze'de barışın sağlanmasını güçlendirmek" olduğu bildirildi.

Karşılaşmayı İspanya hükümetinden Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da izledi.

FİLİSTİNE DESTEK İÇİN GÖSTERİ

Diğer yandan maç öncesinde Bilbao sokaklarında binlerce kişi Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Sivil toplum örgütleri ve Bask bölgesindeki bazı siyasi partilerin desteğiyle, "Gazze'deki soykırımı durdurun" temasıyla düzenlenen kent merkezindeki iki farklı noktadaki yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Özgür Filistin", "Gazze'ye acil yardım", "Katil İsrail" sloganları attı.

Filistin Milli Takımı, 18 Kasım Salı günü de Katalonya bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yapacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

