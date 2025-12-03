Okan Buruk'un şaşırtan kararının sebebi ortaya çıktı

Yayınlanma:
Derbide Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürürken Okan Buruk’un tek değişiklik yapması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının tercihi şaşırttı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı için sahaya süreceği ilk 11’i şekillendirmeye başladı.

TOPA SAHİP OLMA İDMANI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre idman dinamik ısınmayla başladı. Ardından 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Topa sahip olma üzerine yapılan çalışmaların ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

ŞAŞIRTAN DEĞİŞİKLİK! SEBEBİ BELLİ OLDU

Galatasaray’da Samsunspor maçı için derbi kadrosuna göre tek değişiklik bekleniyor. Okan Buruk'un kalede Uğurcan Çakır, savunmada Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan; orta sahada Torreira, İlkay, Sara; hücum hattında Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz; forvette ise Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynanacak kritik maç düşünülerek Victor Osimhen yerine Mauro Icardi’nin ilk 11’de yer alması bekleniyor.

ART ARDA ZOR MAÇLAR

Galatasaray, Süper Lig’de 5 Aralık Cuma günü Samsunspor ile karşılaşacak. Ardından 9 Aralık Salı günü Monaco ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. Bu yoğun fikstür nedeniyle Okan Buruk’un rotasyon yaptığı ve gelecek maçları da düşündüğü ifade edildi.

