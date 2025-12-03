Nijerya’dan Süper Lig çıkarması! 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında oynanacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için geniş kadrosunu açıklayan Nijerya, Süper Lig’den tam 4 yıldızı listeye dahil etti.

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya A Milli Takımı geniş kadrosunu duyurdu.

Açıklanan liste, Türkiye’de forma giyen oyuncularla dikkat çekti.

Süper Lig’deki performanslarıyla öne çıkan isimler, turnuvada Nijerya’nın en önemli kozları olacak.

SÜPER LİG'DE 4 YILDIZ GİDİYOR

Kadroya Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen, Beşiktaş’ın orta saha dinamosu Wilfred Ndidi, Trabzonspor’un güçlü forveti Paul Onuachu ve Gençlerbirliği’nin yetenekli oyuncusu Tom Dele-Bashiru seçildi. Bu isimlerin ligdeki istikrarlı performansları, Nijerya teknik heyetinin kararında belirleyici oldu.

KADRODA ELEME YAPILACAK

Açıklanan geniş kadroda son elemeler yapılarak Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosu da resmiyet kazanacak.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, son kadroda yer almaları halinde Süper Lig'in 17. haftasında forma giyemeyecek.

3 yıldız isim böylece Galatasaray - Kasımpaşa, Beşiktaş - Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

OSİMHEN GİDİYOR

Turnuvanın favorileri arasında yer alan Nijerya rakiplerini eleyerek 18 Ocak'taki finale yükselirse Galatasaray'ın yıldızı Osimhen turnuva sonuna kadar Afrika'da kalacak.

GALATASARAY FEDERASYONA BAŞVURDU

FIFA talimatı gereği Nijerya Milli Takımı'na katılması gereken Victor Osimhen için Galatasaray yönetimi erteleme talebinde bulundu. Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco maçı öncesi gözler federasyonun kararında.

Osimhen dayanamadı peş peşe paylaştı: Bu delikanlı!

2025 Afrika Uluslar Kupası öncesi Nijerya Milli Takımı’nın kamp süreci, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen üzerinden tartışma yarattı. FIFA kuralları gereği oyuncular, turnuvadan bir hafta önce milli takıma katılmak zorunda. Bu durum, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı kritik Monaco karşılaşmasıyla çakışıyor.

FIFA TALİMATI NE DİYOR?

FIFA kurallarına göre futbolcular, turnuvadan bir önceki haftanın pazartesi sabahına kadar milli takımlarının kampına katılmak zorunda. Bu da Osimhen’in 8 Aralık’ta Nijerya kampına gitmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak Galatasaray, 9 Aralık’ta Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında yıldız golcüsünü sahada görmek istiyor.

GALATASARAY 1 GÜNLÜK İZİN İSTEDİ

Nijerya basınına göre Sarı - Kırmızılı yönetim, Nijerya Futbol Federasyonu’na Osimhen’in bir gün geç kampa katılması için resmi talepte bulundu. Federasyon ise henüz bu isteğe yanıt vermedi.

Galatasaray maçı öncesi Samsunspor'a 2 müjde birden

Nijerya Milli Takımı Aralık ayında tam 4 karşılaşmaya çıkacak. Teknik heyet, oyuncuların kamp sürecine eksiksiz katılmasını isterken, Galatasaray’ın talebi sürecin seyrini değiştirebilir.

OSIMHENSİZ GALATASARAY KAYBEDİYOR

Galatasaray, bu sezon Osimhen’in forma giymediği Şampiyonlar Ligi maçlarında sahadan mağlup ayrıldı. Bu istatistik, Monaco karşılaşması öncesinde yıldız golcünün önemini bir kez daha ortaya koydu.