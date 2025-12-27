İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı sahibi olduğu Hull City'nin talip olduğu ileri sürüldü.

İrfan Can Kahveci'yi yıkan haber

30 yaşındaki futbolcu için kulüpler arasında ilk görüşmenin yapıldığı ve olumlu geçtiği belirtildi.

İrfan Can, 2.5 ay önce Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Yıldız oyuncu daha önce zaman zaman affedilmek için yönetime başvurmuş, ancak olumlu cevap alamamıştı.

HULL CİTY PREMİER LİG'İ HEDEFLİYOR

İngiltere Championship'te geçen sezon düşmekten son anda kurtulan Hull City, bu sezona ise iyi başladı.

Bu sezona ise iyi başlayan Acun Ilıcalı'nın takımı 23 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet ve 38 puanla 4. sırada bulunuyor.

Play off'a kalmasına kesin gözüyle bakılan Hull City, 2. sıradaki Middlesbrough'un 5 puan gerisinde yer alıyor.

Championship'te ilk 2 sırayı alan takımlar direkt olarak Premier Lig'e çıkıyor.

Hull City'nin teknik direktörlüğünü Sergej Jakirovic yapıyor. Hırvat hoca Hull City'e Kayserispor'dan gitmişti. Sergej Jakirovic'in de İrfan Can Kahveci'yi özellikle istediği belirtiliyor.