İrfan Can Kahveci'yi yıkan haber

Sarı-lacivertli takımda Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci, 12 Ekim'de kadro dışı bırakılmıştı.

2 futbolcunun geleceği ile ilgili alınacak karar merak edilirken, İrfan Can Kahveci'nin durumunun belli olduğu iddia edildi.

MİLLİ FUTBOLCUYU YIKAN HABER

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi ligin 2. yarısında kadroda düşünmüyor.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcudan kendisine takım bulmasını istediği aktarıldı.

2028 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan milli oyuncunun bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 183 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 32 gol atarken 31 asist yaptı.

İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.