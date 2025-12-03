Galatasaray'dan suç duyurusu

Yayınlanma:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yüzüne çakmak isabet eden Kazımcan Karataş için Galatasaray, ‘kasten adam yaralama’ suçlamasıyla harekete geçti. Sarı Kırmızılı kulüp suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, saha içindeki mücadele kadar saha dışındaki olaylarla da gündeme damga vurdu. Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, gol sevinci sırasında tribünden atılan çakmağın yüzüne isabet etmesiyle yaralandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun yaşadığı olay sonrası hukuki süreci başlattı. Galatasaray yönetimi, saldırıyı gerçekleştiren taraftar hakkında “kasten adam yaralama” maddesi üzerinden suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Stadın güvenlik kameralarının incelenmesiyle çakmağı sahaya atan taraftarın M.G. olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Savcılıktan derbi açıklaması: 1 kişiye 1 yıl menSavcılıktan derbi açıklaması: 1 kişiye 1 yıl men

BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

kazimcan.jpg

Kazımcan Karataş’ın gözünün altından yaralanmasına yol açan olay, çok daha ciddi bir sakatlığın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Galatasaray cephesi, bu tür saldırıların sporda şiddetin önlenmesi adına en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

