Savcılıktan derbi açıklaması: 1 kişiye 1 yıl men

Kadıköy'de 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya atılan çakmak, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet etti.

Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma başlattı.

KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda eylemi gerçekleştiren şüphelinin belirlendiği ve hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Şüpheliye ayrıca 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulandı.

Başsavcılık, soruşturmanın maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Kamuoyuna yapılan açıklamada, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Sarı Kırmızılılar Sane'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Galatasaray’ın gol sevinci sırasında tribünden sahaya çakmak fırlatıldı. Çakmak, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Galatasaray Kulübü olay sonrası sosyal medya hesaplarından Kazımcan’ın yüzündeki yaranın fotoğrafını paylaşarak, “Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!” mesajıyla sert tepki gösterdi.

Derbi sonrası yaşanan bu olay, spor kamuoyunda büyük tepki topladı ve sporda şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.