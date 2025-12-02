Derbide sahaya çakmak atan taraftar gözaltına alındı: Verilen cezaya tepki yağıyor

Derbide sahaya çakmak atan taraftar gözaltına alındı: Verilen cezaya tepki yağıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet eden çakmağı atan taraftar gözaltına alındı. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefetten işlem yapılan taraftara verilen ceza büyük tepki topladı.

Trendyol Süper Lig’in dev derbisinde saha içindeki mücadele kadar saha dışındaki olaylar da gündeme damga vurdu. Galatasaray’ın gol sevincinde sahaya atılan çakmak, Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet etti. Olay sonrası stat kameralarıyla tespit edilen Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÇAKMAK ATILDI

Galatasaraylı futbolcuların gol sevincinde sahaya fırlatılan çakmak, Kazımcan Karataş’ın yüzüne çarptı. Genç oyuncu kısa süreli sakatlık yaşarken olay büyük tepki topladı.

kazim.jpg

Sabah'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü ekipleri stat kameralarından taraftarı tespit etti. Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alınarak “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. M.G.’nin bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyeceği açıklandı.

TEPKİ YAĞIYOR

M.G.'ye verilen 1 yıllık ceza kamuoyunda büyük tepki topladı. Gözünü kaybetme tehlikesi atlatan Galatasaraylı futbolcu Kazımcan'ın fotoğrafını paylaşan sporseverler 1 yıllık cezayı az buldu ve isyan ettiler. Sosyal medyada verilen ceza kısa sürede gündem oldu ve karara tepki yağdı.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray, derbi sonrası flaş bir gönderi yayınlamış ve Kazımcan'ın son halini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Paylaşımda ise "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır" ifadeleri dikkat çekmişti.

gs.png

AYAKABI ATAN TARAFTAR DA YAKALANDI

Maç sırasında sahaya ayakkabı atan bir başka Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

