Okan Buruk'un Galatasaray'ın yıldızlarına ne yaptığını açıkladı
Osimhen ve Icardi gibi yıldız isimlerin problemsiz bir şekilde bir arada oynamasına dikkat çeken Emre Bol Okan Buruk'un hamlesine dikkat çekti.

Galatasaray’da yıldız oyuncuların takıma kattığı değer, teknik heyet ve yönetim tarafından stratejik bir unsur olarak görülüyor.
Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın takımda kalması, kulüp içinde “yeni transfer” etkisi yaratırken, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

SkySpor YouTube kanalında Galatasaray gündemini değerlendiren spor yorumcusu Emre Bol, Barış Alper Yılmaz’ın takımda kalmasının önemine dikkat çekti.

Emre Bol'dan Okan Buruk'a övgü dolu sözler

Bol, oyuncunun çok yönlü yapısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Barış Alper Yılmaz’ı 50 milyon Euro’ya sattığında, aynı paraya bir Barış Alper daha bulamazsın.
Adam joker oyuncu; güçlü, kuvvetli, gol atıyor, attırıyor, hep oyunun içinde.
Böyle bir oyuncunun gidişi, sadece bir futbolcunun değil, dört farklı pozisyonun kaybı anlamına gelir.

Bol, Galatasaray yönetiminin oyuncunun kalması için yoğun çaba harcadığını da sözlerine ekledi.

YILDIZLARA NE YAPTI?

Emre Bol’un dikkat çektiği bir diğer konu ise teknik direktör Okan Buruk’un oyuncularla kurduğu iletişim. Bol, Buruk’un liderlik tarzını şu örnekle anlattı:

Icardi geldi, sezon sonunda Okan Buruk onun omuzlarında.
Normalde tam tersi olur.
Osimhen gol atıyor, hocaya sarılıyor.
Bu ne demek?
Demek ki Okan Buruk iletişimi çok iyi kurmuş.

Bol ayrıca Galatasaray’ın saha içi başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden birinin teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu yönetimi olduğuna dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

