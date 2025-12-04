Okan Buruk'u yaylım ateşine tuttular: Bir de ufak tefek ya en zula yere gizlenmiş!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde söylediği sözler nedeniyle yaylım ateşine tutuldu.

Buruk, maçtan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçla ilgili değerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayakları kırılabilirdi. Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasarayız."

AHMET ÇAKAR: BİR DE UFAK TEFEK YA EN ZULA YERE GİZLENMİŞ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Okan Buruk'un maç sonrası ilk demeci olan "Canımızı kurtardık" lafını kabul etmediğini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu paylaştı Galatasaraylı oyuncu anında cevap verdi

Çakar, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk'un maç sonrası ilk demeci olan canımızı zor kurtardık lafını bir kabul etmiyorum. İki protesto ediyorum. Üç çok tehlikeli buluyorum. Oyuncular arası tertemiz. Seyirciden tık yok. Maç bitiyor herkes birbirine sarılıyor. Maç esnasında faullerde millet birbirinin elini sıkıp kaldırıyor falan. Yakışmadı. Tıpkı Union Saint-Gilloise maçından sonra kulübenin kenarına, o kuytu karanlık köşeye çökmüş hakemden hakem de tabi İspanyol hakem Okan Buruk'u tanımıyor. Diyor ki 4. hakeme hangisi? Dördüncü hakem göremiyor. Bir de ufak tefek ya. Herkes ayakta Okan Buruk kulübenin en kanırına, en zula yere, en karanlık yere gizlenmiş! Galatasaray'ın hocası bu durumlara düşmez. Tıpkı bir sene önce Jose Mourinho burnunu sıktığı an 2 takla atmasının ne kadar Galatasaray'a negatif bir imaj kazandırdığı gibi."

ÖMER ÜRÜNDÜL: OKAN BURUK BENİ ÇOK KIZDIRDI

Spor yazarı Ömer Üründül de Okan Buruk'u eleştirdi. Üründül, katıldığı yayında şöyle konuştu:

Okan Buruk: Canımızı zor kurtardık

"Okan Buruk'un maç sonrası beyanatları beni çok kızdırdı. Kendin bir defa büyük hata yapıyorsun. Sen 89'da niye oyuna Icardi'yi alıyorsun. O Icardi 89'da oyuna girerse topa ayağı değer mi? Bunları yapıyorsun sonra çıkıyorsun. Ben hakemi eleştirmesine de kızmıyorum ama 'Canımızı zor kurtardık' diyor. Bakın bu beyanatlarla Türk futbolu hiçbir zaman bir şey kazanmaz. Çok efendi bir teknik direktör gelmiş, kimseye sataşmıyor, sadece oyuna bakıyor. Sadettin Saran, Dursun Özbek'e özel telefon açıp davet ediyor. Daha da önemlisi kafesi kaldırmışlar. Böyle bir yaklaşımla hiç oyunu gerdirecek en ufak bir beyanat olmadan, tutup da 'Biz canımızı kurtardık' dersen bu fair-play'e uygun bir şey değil. Çok ayıp etti."