Okan Buruk: Canımızı zor kurtardık

Yayınlanma:
Fenerbahçe derbisinin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içinde yaşanan sert mücadeleye dikkat çekerek “Kazım’ın gözü kör oluyordu, iki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, maçın değerlendirmesinden çok sahada yaşanan sertliklere vurgu yaptı.

''CANIMIZI ZOR KURTARDIK''

Okan Buruk, “Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım’ın gözü kör oluyordu, iki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz” dedi.

''KİMSE UNUTMASIN''

Buruk, camiaya güçlü bir mesaj vererek, “Kimse unutmasın, biz de Galatasaray’ız” ifadelerini kullandı ve göndermede bulundu.

''HERKESE GÖSTERECEĞİZ''

Sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Buruk, “Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin” dedi.

Okan Buruk’un bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

