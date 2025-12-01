Tedesco'dan derbi itirafı: Şakasına bir takım değil

Tedesco'dan derbi itirafı: Şakasına bir takım değil
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 1-1 biten Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi, 1-1 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Fred derbide sahanın en kötü ismini açıkladıFred derbide sahanın en kötü ismini açıkladı

''ÇOK ŞEYİ İYİ YAPTIK''

Maça dair konuşan Tedesco, "Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük." dedi.

Konuşmasını sürdüren İtalyan teknik adam, "Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence." ifadelerini kullandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

''GALATASARAY ŞAKASINA BİR TAKIM DEĞİL''

"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?" sorusunu yanıtlayan Tedesco, "Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk." cevabını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Spor
Okan Buruk: Canımızı zor kurtardık
Okan Buruk: Canımızı zor kurtardık
Fred derbide sahanın en kötü ismini açıkladı
Fred derbide sahanın en kötü ismini açıkladı