Tedesco'dan derbi itirafı: Şakasına bir takım değil

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi, 1-1 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Fred derbide sahanın en kötü ismini açıkladı

''ÇOK ŞEYİ İYİ YAPTIK''

Maça dair konuşan Tedesco, "Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük." dedi.

Konuşmasını sürdüren İtalyan teknik adam, "Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY ŞAKASINA BİR TAKIM DEĞİL''

"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?" sorusunu yanıtlayan Tedesco, "Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk." cevabını verdi.