Fred derbide sahanın en kötü ismini açıkladı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkan Fred, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum, Fenerbahçe’de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe’de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem”

32 dakikada Fenerbahçe’yi kurtardı

''MAÇI BİZ HAK ETTİK''

Derbide üstün taraf olduklarını savunan Fred, “Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Son dakikalarda bir gol attık ama daha fazla fırsatımız vardı. Değerlendirebilseydik kazanabilirdik” dedi.

HAKEME TEPKİ

Hakem Yasin Kol’un verdiği ek süreyi yetersiz bulan Fred, “Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi” ifadeleriyle Yasin Kol’u eleştiriken maçın en kötü ismini açıkladı.

''SONUNA KADAR...''

Şampiyonluk inancını vurgulayan Brezilyalı yıldız, “Bugün 1 puan aldık, hâlâ yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Fred’in açıklamaları, derbi sonrası Fenerbahçe cephesinde de hakem kararlarına tepkiyi gözler önüne serdi.