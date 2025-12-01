32 dakikada Fenerbahçe’yi kurtardı

Yayınlanma:
Fenerbahçe’de derbide John Duran 63’te oyuna girdi. 90+5’te Fenerbahçe’ye 1 puanı getirdi. Sarı Lacivertlilerin yıldızı takımın kurtarıcısı oldu.

Fenerbahçe’nin genç golcüsü Jhon Duran, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde sonradan oyuna girerek attığı kritik gollerle takımına puan kazandırdı.

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, bu sezon derbilerdeki performansıyla adından söz ettiriyor.

2 DERBİ 2 GOL

Kolombiyalı futbolcu, sonradan oyuna dahil olduğu Beşiktaş derbisinde sahneye çıktı. Attığı golle takımına 3-2’lik galibiyeti getirdi ve maçın kahramanı oldu.

KADIKÖY’DE HERKES AYAĞA KALKTI

21 yaşındaki Duran, Galatasaray derbisinde de sonradan oyuna girdi. 63’te görev alan Duran 32 dakika sonra golünü attı.

90+5. dakikada Levent Mercan’ın ortasında topu ağlara göndererek Fenerbahçe’ye 1 puanı kazandırdı. Mücadele 1-1 sona erdi.

DERBİLERİN ADAMI

Arka arkaya iki büyük derbide sahneye çıkan Jhon Duran, Fenerbahçe’nin en kritik anlarda sahneye çıkan kurtarıcısı oldu. Taraftarların büyük beğenisini kazanan genç golcü gecenin yıldızıydı.

