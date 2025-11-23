Okan Buruk ve Volkan Demirel'in neden tartıştığı ortaya çıktı

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadelede geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

OKAN BURUK VE VOLKAN DEMİREL ARASINDA TARTIŞMA

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel’in maç içerisindeki sözlü tartışması maça damga vuran anlardan biri oldu.

NEDEN TARTIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İkilinin neden tartıştığı ise sonradan ortaya çıktı. Teknik direktörlerin, 32. dakikada Galatasaraylı futbolcuların topu geri vermemesi nedeniyle tartıştığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 32. dakikasında Oğulcan Ülgün ve Thalisson kendilerini yere bıraktı. Bunun üzerine Gençlerbirliği futbolcuları topu taca attı.

Sağlık müdahalesinin ardından tacı kullanan Galatasaray, rakiplerinin sık sık kendilerini yere bırakması sebebiyle topu geri vermedi.

Yaşanan bu olayın ardından oldukça sinirlenen Volkan Demirel, öfkeli bir şekilde Okan Buruk’a doğru giderek bir şeyler söyledi. Okan Buruk ise el hareketleriyle devam işareti yaptı.