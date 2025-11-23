Okan Buruk ve Volkan Demirel'in neden tartıştığı ortaya çıktı

Okan Buruk ve Volkan Demirel'in neden tartıştığı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray - Gençlerbirliği arasında oynanan maçta Okan Buruk ile Volkan Demirel'in sözlü tartışması geceye damga vurmuştu. İkilinin neden tartıştığı belli oldu.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadelede geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun neden sakatlandığını açıkladıGalatasaray'da Wilfried Singo'nun neden sakatlandığını açıkladı

OKAN BURUK VE VOLKAN DEMİREL ARASINDA TARTIŞMA

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel’in maç içerisindeki sözlü tartışması maça damga vuran anlardan biri oldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

NEDEN TARTIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İkilinin neden tartıştığı ise sonradan ortaya çıktı. Teknik direktörlerin, 32. dakikada Galatasaraylı futbolcuların topu geri vermemesi nedeniyle tartıştığı iddia edildi.

bjnfgbfg.jpg

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 32. dakikasında Oğulcan Ülgün ve Thalisson kendilerini yere bıraktı. Bunun üzerine Gençlerbirliği futbolcuları topu taca attı.

Sağlık müdahalesinin ardından tacı kullanan Galatasaray, rakiplerinin sık sık kendilerini yere bırakması sebebiyle topu geri vermedi.

Yaşanan bu olayın ardından oldukça sinirlenen Volkan Demirel, öfkeli bir şekilde Okan Buruk’a doğru giderek bir şeyler söyledi. Okan Buruk ise el hareketleriyle devam işareti yaptı.

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı