Galatasaray'da Wilfried Singo'nun neden sakatlandığını açıkladı

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun neden sakatlandığını açıkladı
Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlandı. Oyuncuya dair konuşan Uğur Karakullukçu, sakatlığın sebebini açıkladı.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ancak sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar can sıktı. Fenerbahçe derbisi öncesi özellikle Wilfried Singo’nun sakatlanması taraftarları endişelendirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

SOL ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA

Sabah saatlerinde MR’a giren futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Wilfried Singo’nun tedavisi başlarken neden sakatlandığına dair de ilginç bir iddia geldi.

singo-353257.webp

“SAKATLIĞININ SEBEBİ İLK SAKATLIĞI”

Yıldız futbolcunun sakatlığına dair konuşan Uğur Karakullukçu, "Singo'nun sakatlığının sebebi ilk sakatlığı. Sakatlıktan döndükten sonra her maç 90 dakika, %100 tempoyla oynadı” dedi.

Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladıGalatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray’dan sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı