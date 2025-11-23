Galatasaray'da Wilfried Singo'nun neden sakatlandığını açıkladı
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Ancak sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar can sıktı. Fenerbahçe derbisi öncesi özellikle Wilfried Singo’nun sakatlanması taraftarları endişelendirdi.
SOL ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA
Sabah saatlerinde MR’a giren futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Wilfried Singo’nun tedavisi başlarken neden sakatlandığına dair de ilginç bir iddia geldi.
“SAKATLIĞININ SEBEBİ İLK SAKATLIĞI”
Yıldız futbolcunun sakatlığına dair konuşan Uğur Karakullukçu, "Singo'nun sakatlığının sebebi ilk sakatlığı. Sakatlıktan döndükten sonra her maç 90 dakika, %100 tempoyla oynadı” dedi.
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Galatasaray’dan sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.
Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.