Galatasaray'da Wilfried Singo'nun neden sakatlandığını açıkladı

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ancak sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar can sıktı. Fenerbahçe derbisi öncesi özellikle Wilfried Singo’nun sakatlanması taraftarları endişelendirdi.

SOL ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA

Sabah saatlerinde MR’a giren futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Wilfried Singo’nun tedavisi başlarken neden sakatlandığına dair de ilginç bir iddia geldi.

“SAKATLIĞININ SEBEBİ İLK SAKATLIĞI”

Yıldız futbolcunun sakatlığına dair konuşan Uğur Karakullukçu, "Singo'nun sakatlığının sebebi ilk sakatlığı. Sakatlıktan döndükten sonra her maç 90 dakika, %100 tempoyla oynadı” dedi.

Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray’dan sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: