Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumuna dair açıklama yaptı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı ve Mario Lemina ile Wilfried Singo sakatlanarak maça devam edemedi.

GALATASARAY'DAN SINGO AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo'nun sakatlık durumuna dair açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."

