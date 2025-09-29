Okan Buruk sorumluluğu üzerine aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi Mario Lemina ile birlikte düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, hem rakibin gücüne dikkat çekti hem de Galatasaray’ın sahadaki duruşuna vurgu yaptı.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Liverpool’un son maçını kaybetmiş olmasına rağmen çok formda bir takım olduğunu belirten Buruk, “Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlar, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken karşılaşmalar. Liverpool gibi güçlü bir rakibe karşı oynayacağız” dedi.

"TARAFTARLA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Maçın zorluk derecesine dikkat çeken deneyimli teknik adam, “Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda şiddetli baskıyı rakibe göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızla birlikte bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

Liverpool maçının, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinin en zor mücadelelerinden biri olacağını belirten Buruk, Bayern Münih karşılaşmasını örnek gösterdi.

"SORUMLULUK BİZDE"

Leroy Sane’nin performansıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Buruk, bireysel değerlendirmeden kaçındı:

Bu maç öncesi bir oyuncunun performansı üzerinden konuşmak doğru değil.

Tüm oyuncularım çok iyi niyetli ve takım için ellerinden geleni yapıyorlar. Ligde 7’de 7 ile gidiyoruz ama daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada birinci sorumluluk teknik ekipte.

Oyuncuları iyi hazırlamak, motive etmek ve doğru maç planını oluşturmak bizim görevimiz.

ESPİRİLİ YANIT

Futbolculuk döneminde Liverpool’a attığı gol hatırlatılan Buruk, esprili bir yanıt verdi:

Uzaktan bir gol atmıştım, artık Mario’dan o golü bekliyoruz.

Okan Buruk ardından ciddileşerek, “Galatasaray tarihinde çok önemli maçlar oynadı. Ben de bunların birçoğunda yer aldım. Şimdi teknik direktör olarak bu başarıların altına oyuncularımla birlikte imza atmak istiyorum” dedi.

Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyeti de değerlendiren Buruk, “Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık ama o maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor ve tek amacımız kazanmak. Bu negatif havanın oluşması doğal ama biz bunu dağıtacağız” diyerek sözlerini tamamladı.