Okan Buruk'un derbideki en büyük pişmanlığını açıkladı

Okan Buruk'un derbideki en büyük pişmanlığını açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray - Beşiktaş derbisine dair konuşan Erman Özgür, Okan Buruk'un pişman eden kararından bahsetti.

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin tartışmaları devam ediyor. Galatasaray’ın performansına dair Tivubu Spor’da değerlendirmelerde bulunan Erman Özgür, Okan Buruk’un kadro tercihi için konuştu.

“OKAN BURUK ROTASYONLU ÇIKMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU”

Erman Özgür konuşmasında "Daha maçın 10. dakikasında Okan Buruk, rotasyonlu çıkmadığı için pişman oldu. Türkiye'nin en dayanıklı hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz diyebiliriz ama onun bile vücut dili çok kötüydü. Hem hücum ederken kötü tercihler yaptı hem de Beşiktaş'ın attığı golde adamı kovalayacak dermanı kalmadığı için golü yedirdi" sözlerini sarf etti.

Erman Özgür'den Galatasaray yorumu

“İKİ OYUNCUYU DA KAYBETTİ”

Erman Özgür ayrıca "Kırmızı kart gördükten sonra Galatasaray için, 1-1 olduktan sonra da Beşiktaş için 1 puan iyi oldu. O dakikaya kadar iki tarafın hedefi de 3 puandı. Beşiktaş, çok büyük bir avantaj kaçırdı. Türkiye'ni en çabuk ve en güvenilir iki stoperi Sanchez ve Singo... Galatasaray iki oyuncuyu da maçın içerisinde kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Tivubu Spor

