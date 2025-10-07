Okan Buruk bile dayanamadı: Galatasaray'da Icardi sürprizi
Milli ara öncesi Süper Lig’de Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Galatasaray sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
MAURO ICARDI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Karşılaşmanın ardından valiziyle stattan ayrılan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, milli arada tatil yapmak üzere Madrid’e gitti.
Son haftalardaki tavırları tepkileri üzerine çeken Mauro Icardi’nin maç biter bitmez tatile gitmesi ortalığı karıştırırken sarı-kırmızılılar harekete geçti.
TOPLANTI YAPACAK
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Icardi’nin İstanbul’a gelmesinin ardından bir toplantı yapacağı öğrenildi.
YÖNETİME RAPOR VERECEK
Deneyimli teknik adam toplantıda Mauro Icardi’ye son haftalardaki tavırlarının nedenini soracak ve yönetime bir rapor sunacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Mauro Icardi, 373 dakika sahada kaldı ve 5 gol kaydetti.
Kaynak:Fanatik