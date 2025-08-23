Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'ı çağırdı: Ne konuşacağı ortaya çıktı

Son günlerde Galatasaray yönetimi ile arası bozulan Barış Alper Yılmaz, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.

OKAN BURUK İLE BARIŞ ALPER YILMAZ GÖRÜŞECEK

Milli futbolcunun sabah saatlerinde tesislere gelmesi merak uyandırırken nedeni belli oldu. Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk’un bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Toplantıda, Okan Buruk’un “Kayseri maçı kafilesi” hakkında konuşması bekleniyor. Buruk yapılan görüşmenin ardından Barış Alper Yılmaz’ı kadroya alıp almayacağına karar verecek.

KAYSERİSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 24 Ağustos Pazar günü Kayseri’de oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcu, Suudi Arabistan kulüplerinden Neom SC ile anlaşmaya varırken Galatasaray yönetimi bonservis bedelini az bulduğu için transfere izin vermedi. Karara sinirlenen Barış Alper Yılmaz son antrenmana katılmadı.



