Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'ı çağırdı: Ne konuşacağı ortaya çıktı

Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'ı çağırdı: Ne konuşacağı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz'ı tesislere çağıran Okan Buruk bir toplantı yapacak. Görüşmede ikili Kayserispor maçına dair konuşacak.

Son günlerde Galatasaray yönetimi ile arası bozulan Barış Alper Yılmaz, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.

OKAN BURUK İLE BARIŞ ALPER YILMAZ GÖRÜŞECEK

Milli futbolcunun sabah saatlerinde tesislere gelmesi merak uyandırırken nedeni belli oldu. Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk’un bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Toplantıda, Okan Buruk’un “Kayseri maçı kafilesi” hakkında konuşması bekleniyor. Buruk yapılan görüşmenin ardından Barış Alper Yılmaz’ı kadroya alıp almayacağına karar verecek.

KAYSERİSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 24 Ağustos Pazar günü Kayseri’de oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcu, Suudi Arabistan kulüplerinden Neom SC ile anlaşmaya varırken Galatasaray yönetimi bonservis bedelini az bulduğu için transfere izin vermedi. Karara sinirlenen Barış Alper Yılmaz son antrenmana katılmadı.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama