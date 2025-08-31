Oğulcan Çağlayan Kocaelispor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu
Kocaelispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrıldı.
Kocaelispor'da ilk 4 hafta sonunda sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak'ın haberine göre, Oğulcan Çağlayan, kendisini isteyen 1.Lig ekibi Çorum FK’ya gitti.
Oğulcan Çağlayan'ı sezon başlamadan önce Arap kulüpleri istemiş, teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği ile sözleşmesinde iyileştirme yapılarak takımda kalması sağlanmıştı.
Haberde, "Oğulcan Çağlayan’ın Kayserispor maçı sonrasında ayrılma istediğini yönetimi bildirdiği, teknik ekibin onayı sonrasında Çorum FK’ya gitmesini izin verildiği öğrenildi. Çorum FK’nın Pedrinho transferinden dolayı Kocaelispor’dan alacağını silip, üste de biraz vereceği öğrenildi" ifadeleri yer aldı.