Nurettin Açıkalın umutlu konuştu

Nurettin Açıkalın umutlu konuştu
Yayınlanma:
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacaktır " dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 11’inci haftasında evinde Kasımpaşa’yı 3-2’lik sonuçla mağlup etti.

Şota'dan mağlubiyet açıklamasıŞota'dan mağlubiyet açıklaması

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Heyecanı yüksek, git-gelleri olan taraftarın da bizim gibi yerinde oturamadığı bir maç oldu. Mutluyuz. Uzun bir aradan sonra buradan galibiyetle ayrılmak mutluluk verici. Kötü bir süreç yaşıyorduk. Kötü oynamıyorduk ama neticelendiremiyorduk.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün bir netice aldık. Takımımızı, teknik heyetimizi oynayan oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız son ana kadar takıma destek verdi. Kayserispor taraftarına yakışır şekilde destek vermiştir.

Onlara da teşekkür ederim. Sadece 1 maç kazandık. Lig uzun hala önümüzde maçlar var. Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Kayserispor desteği her zaman hakkediyordur ve o desteği de her zaman görmüştür. Kayserispor mücadelenin adresi olmuştur. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacaktır” diye konuştu

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Derbi biter bitmez Tedesco'dan rakiplerine yanıt
Derbi biter bitmez Tedesco'dan rakiplerine yanıt
Derbi bitti: Fenerbahçe paylaştı: 2 avans!
Derbi bitti: Fenerbahçe paylaştı: 2 avans!
Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu
Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu