Nihat Kahveci Tedesco'nun gittiğini açıkladı

Nihat Kahveci Tedesco'nun gittiğini açıkladı
Yayınlanma:
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci Dinamo Zagreb maçı sonrası Tedesco'yu yerden yere vururken, "Hocam gittin, hayırlı olsun" dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya yönelik eleştiriler artarken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kontraspor ekranlarında konuşan Kahveci, Tedesco’nun taktik tercihlerini ve oyuncu değişikliklerini sert bir dille eleştirdi.

"MAÇ ÖNÜ DEDİM"

Kahveci, maç öncesi yaptığı öngörüsünü hatırlatarak, “Tedesco kusura bakmasın, bugün gitti. Maç önü ‘Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider’ dedim” ifadeleriyle teknik adamın görevde kalmasının zor olduğunu vurguladı.

2023/10/21/nihat-kahvecinin-kopegini-parcaladilar-1.jpg
Nihat Kahveci'nin maç önü tahmini doğru çıktı

YANLIŞ TERCİHLER

Tedesco’nun maç içindeki hamlelerini de eleştiren Kahveci, “Fred’i oyuna aldın, Fred’in yerinde 8 numarada Szymanski oynuyordu. Asensio’yu öne atsana, Kasımpaşa maçında gol atmış” diyerek kadro tercihlerini sorguladı.

"SENİ KİMSE KURTARAMAZ"

Yorumlarının dozunu artıran Kahveci, “Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum” diyerek Tedesco’nun görevine devam etmesinin mümkün olmadığını savundu.

SARAN'A MESAJ

Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de mesaj yolladı:

Mourinho’ya tazminat, sana şimdi tazminat.
Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Spor
Mustafa Denizli Ali Koç'a mesaj gönderdi
Mustafa Denizli Ali Koç'a mesaj gönderdi
Galatasaray'a UEFA'dan 5-1'lik yenilgi sonrası müjdeli haber geldi
Galatasaray'a UEFA'dan 5-1'lik yenilgi sonrası müjdeli haber geldi
Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası
Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası