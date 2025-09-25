Nihat Kahveci Tedesco'nun gittiğini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya yönelik eleştiriler artarken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kontraspor ekranlarında konuşan Kahveci, Tedesco’nun taktik tercihlerini ve oyuncu değişikliklerini sert bir dille eleştirdi.

"MAÇ ÖNÜ DEDİM"

Kahveci, maç öncesi yaptığı öngörüsünü hatırlatarak, “Tedesco kusura bakmasın, bugün gitti. Maç önü ‘Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider’ dedim” ifadeleriyle teknik adamın görevde kalmasının zor olduğunu vurguladı.

Nihat Kahveci'nin maç önü tahmini doğru çıktı

YANLIŞ TERCİHLER

Tedesco’nun maç içindeki hamlelerini de eleştiren Kahveci, “Fred’i oyuna aldın, Fred’in yerinde 8 numarada Szymanski oynuyordu. Asensio’yu öne atsana, Kasımpaşa maçında gol atmış” diyerek kadro tercihlerini sorguladı.

"SENİ KİMSE KURTARAMAZ"

Yorumlarının dozunu artıran Kahveci, “Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum” diyerek Tedesco’nun görevine devam etmesinin mümkün olmadığını savundu.

SARAN'A MESAJ

Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de mesaj yolladı: