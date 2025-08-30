Nereden nereye: Bir zamanlar Beşiktaş'ın yıldızıydı bakın nereye transfer oldu

Nereden nereye: Bir zamanlar Beşiktaş'ın yıldızıydı bakın nereye transfer oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kerim Frei, 2. Lig takımı 24 Erzincanspor'a imza attı.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Kerim Frei, 2. Lig takımı 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

İngiltere'de Fulham, Cardiff City, Birmingham City gibi takımlarda forma giyen Kerim Frei, 2013-16 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamıştı.

Kerim Frei, siyah beyazlı takımda 67 kez forma giyerken 7 kez de ağları havalandırmıştı.

Daha sonra Başakşehir, Emmen, Fatih Karamgümrük, Manisa ve Elazığspor'da oynayan Kerim'in son durağı 2. Lig takımı 24 Erzincanspor oldu.

TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

24 Erzincanspor Kulübü, 31 yaşındaki futbolcunun transferini de resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ailemize Hoş Geldin Kerim Frei. Kulübümüzün renklerini sırtında, inancını kalbinde taşıyacağın bir sezon seni bekliyor. Yolun açık, başarıların daim olsun.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

