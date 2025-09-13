"Ne kadar seviyoruz şov yapmayı: Hacıosmanoğlu neden sus pus"

Yayınlanma:
Gazeteci Cemal Ersen, "Montella’nın TC kimliği hazır mı?" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Gazeteci Cemal Ersen, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kritik sorular sordu.

Ersen, Milliyet'te "Montella’nın TC kimliği hazır mı?" başlıklı yazısında özetle şu ifadelere yer verdi:

- Gürcistan galibiyeti sonrası, A Milli Takım kampında yaşandığı ileri sürülen olaylar ve sahadaki oyunla ilgili eleştiri yapanları “vatan hainliği” ile suçlayıp, Türklüğünü sorgulamaya kalkan Federasyon Başkanı bir haftadır sus pus. Belli ki “uğurlu” Konya Stadı’nda İspanya karşısında alınan hezimetin şokunu üzerinden atamamış. Yoksa, “Vatan, Millet, Sakarya” edebiyat ile racon kesmeyi sürdürebilirdi. Yeri gelmişken, insanları vatan hainliği ile suçlamak yargının dışında kimsenin haddi olamaz.

- Dönelim TFF Başkanı’nın iki ay önce A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya yaptığı teklife. Duygusal gel-gitleriyle bilinen İbrahim Hacıosmanoğlu, “Kendisi İtalyan ama bizim gibi Türk olmuş ve benimsemiş. Onu yakında Türk vatandaşı yapabiliriz” demişti. Ne kadar seviyoruz şov yapmayı.

- Aradan aylar geçti. A Milli Takım’ın saha performansından bağımsız, Montella’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili işlemlerinin akıbetini merak ediyorum. Başvuru yapıldı mı, Montella gerekli evrakları verdi mi, süreç ne zaman sonuçlanacak? İtalyan hocanın “TC kimliği” Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından önce takdim edilecek mi?

- Milli Takım, Dünya Kupası’na gidemezse o kimliği geri alacak mısınız?

- Son sorum TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na; bir İtalyan’ı Türk yapmaya uğraşmak yerine, milli takımın başında neden bir yerli teknik direktör olmadığını sorgulamanız gerekmiyor mu?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

