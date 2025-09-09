Hacıosmanoğlu vazgeçmiyor

Milli takımın 6-0'lık İspanya hezimeti sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu teknik direktör Montella'ya sahip çıktı

A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Konya’da İspanya’ya karşı aldığı 6-0’lık ağır yenilgi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Özellikle sosyal medyada teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik istifa çağrıları artarken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

HACIOSMANOĞLU GERİ ADIM ATMADI

Maçın ardından Montella ile özel bir görüşme gerçekleştiren Hacıosmanoğlu’nun, İtalyan teknik adama moral verdiği öğrenildi.
Görüşmede, "Hocam bazen böyle maçlar olur. Biz sana güveniyoruz. Gelen eleştirileri kafanı takma. Biz federasyon olarak senin arkandayız. Benim Dünya Kupası'na gideceğimize inancım tam" ifadelerini kullandığı belirtildi.

haci.webp
Hacıosmanoğlu Montella'ya sahip çıktı

25 MAÇTA 13 GALİBİYET

Vincenzo Montella, Türkiye A Milli Takımı’nın başında çıktığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu performans, eleştirilerin odağında olsa da federasyonun ve Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adama olan güveni sürüyor.

GÖZLER EKİM AYINA ÇEVRİLDİ

Montella, İspanya karşısındaki farklı mağlubiyetin ardından görevine devam edeceğini ve ekim ayında oynanacak iki önemli maçta en azından grup ikinciliğini garantilemek için mücadele edeceklerini vurguladı.

