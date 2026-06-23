Cezayir Ürdün'ü yendi: İlk galibiyetini aldı
Dünya Kupası 2. hafta maçında Ürdün'ü 2-1 yenen Cezayir, gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi.
Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
SAN FRANCISCO'DA 3 GOL ÇIKTI
- Stat: San Francisco
- Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
- Ürdün: Abulaila, Nasib, Alarab, Abudahab (Dk. 90 Obaid), Haddad, Alrashdan, Alrawabdeh, Taha (Dk. 85 Hasheesh), Olwan (Dk. 90 Zryaq), Almardi (Dk. 76 Fakhoury), Altamari (Dk. 85 Azaizeh)
- Cezayir: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (Dk. 85 Hadjam), Boudaoui (Dk. 46 Benbouali), Zerrouki (Dk. 46 Bentaleb), Mahrez (Dk. 76 Moussa), Maza, Chaibi, Gouiri (Dk. 86 Belaid)
- Goller: Dk. 36 Alrashdan (Ürdün), Dk. 69 Benbouali, Dk. 82 Gouiri (Cezayir)
- Sarı kartlar: Dk. 64 Abudahab (Ürdün), Dk. 44 Zerrouki (Cezayir) (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi