Naumoski Karşıyaka'da: Resmi açıklama geldi

22 yaşında, 2.03 boyundaki kısa forvet Mihail Naumoski, geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maça çıktı. Genç Naumoski, kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giydi.

Mihail Naumoski Karşıyaka'da

Bir süredir takımla çalışan Mihail'in dünkü antrenmanını babası efsane basketbolcu Petar Naumoski da Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ve genel menajer Nihat Mala ile takip etti.

4 LİG 5 TÜRKİYE KUPASI VAR

Mihail'in babası Petar Naumoski, Türkiye'de basketbolun kilometre taşlarından biri olarak biliniyor. Avrupa basketbolunda 1990'lı yıllara damga vuran Kuzey Makedonyalı Naumoski, Anadolu Efes formasıyla 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazandı. O kupa, Avrupa'da bir Türk takımının kazandığı ilk kupa oldu.

Petar Naumoski imza töreninde yer aldı

7 numaralı efsane forması Anadolu Efes tarafından emekli edilen Naumoski, Türkiye'de 4 lig, 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Avrupa'da forma giydiği takımlarda 2 EuroLeague, 2 Saporta Kupası kazanan Naumoski basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde federasyon başkanlığı da yaptı.