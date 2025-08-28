Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi açıkladı: Mümkün değil

Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi açıkladı: Mümkün değil
Yayınlanma:
Türk futbolunun en önemli isimlerinden Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesinin nedenlerini anlattı.

Türk futbolunun en önemli isimlerinden olan teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Benfica'ya yenilip elenmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Denizli, HT Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe, bu oyunla Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak etmedi.

- Bir büyük takımı düşünün, 70 dakika rakip kaleye girişimde bulunmamış, hiçbir organize atakta bulunmamış.

- Benfica mükemmel bir takım değil, iyi bir takım. Bireysel olarak karşılaştırırsak, Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu bile söyleyebiliriz.

- Fenerbahçe'nin ısrarla oynamak istediği bir sistem var ama bu sistemi bu futbolcularla oynama şansı yok.

- Bir orta saha düşün ki, Szysmanki var. Yani Fenerbahçe’ye aşağı yukarı ikinci sezonunda hiçbir maçta, belki geçen seneki Glasgow Rangers maçının ikinci yarısında, etkili bir futbol oynadı.

- Bu orta sahayla, özellikle Amrabat’la oynadığı hiçbir maçta Fenerbahçe’nin orta sahada rakibe üstünlük sağlaması mümkün değil. Belki Türkiye'de başarılı olabilirsin ama Avrupa'da bu orta saha ve bu dizilişle çok zor.

- Evindeki avantajı zaten kullanamadı burada mutlaka kazanmalıydı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı