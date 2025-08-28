Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi açıkladı: Mümkün değil

Türk futbolunun en önemli isimlerinden olan teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Benfica'ya yenilip elenmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Denizli, HT Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe, bu oyunla Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak etmedi.

- Bir büyük takımı düşünün, 70 dakika rakip kaleye girişimde bulunmamış, hiçbir organize atakta bulunmamış.

- Benfica mükemmel bir takım değil, iyi bir takım. Bireysel olarak karşılaştırırsak, Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu bile söyleyebiliriz.

- Fenerbahçe'nin ısrarla oynamak istediği bir sistem var ama bu sistemi bu futbolcularla oynama şansı yok.

- Bir orta saha düşün ki, Szysmanki var. Yani Fenerbahçe’ye aşağı yukarı ikinci sezonunda hiçbir maçta, belki geçen seneki Glasgow Rangers maçının ikinci yarısında, etkili bir futbol oynadı.

- Bu orta sahayla, özellikle Amrabat’la oynadığı hiçbir maçta Fenerbahçe’nin orta sahada rakibe üstünlük sağlaması mümkün değil. Belki Türkiye'de başarılı olabilirsin ama Avrupa'da bu orta saha ve bu dizilişle çok zor.

- Evindeki avantajı zaten kullanamadı burada mutlaka kazanmalıydı.